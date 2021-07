PSG : le nouveau numéro de Thilo Kehrer

Jusqu’à maintenant, Thilo Kehrer portait le numéro quatre du Paris Saint-Germain. Oui mais voilà, Sergio Ramos est arrivé, et l’ancien Madrilène, qui avait lui aussi ce numéro lorsqu’il évoluait au Real Madrid, l’a récupéré.

La suite après cette publicité

Le PSG a officialisé jeudi l’arrivée de l’Espagnol, qui arrive libre après la fin de son contrat chez les Merengues. Pour lui souhaiter la bienvenue, le défenseur allemand lui a donc cédé. Celui-ci portera dorénavant le numéro 24, laissé vacant par Alessandro Florenzi.

Cela a toujours été un numéro spécial 🔴🔵

It has always been a special number 🔴🔵



𝙱𝚊𝚌𝚔 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎!



2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/PyiA4YjfZq