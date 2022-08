Cesc Fabregas se confie sur son après-carrière

Cesc Fabregas vient tout juste de rejoindre Côme en Serie B après la fin de son contrat avec l'AS Monaco. Le milieu de terrain espagnol de 35 ans s'est exprimé dans les colonnes de Sky Sports sur ses envies d'après-carrière et surtout son rêve d'entraîner en Premier League : « Quand je deviendrai entraîneur, comme je l'ai dit, la Premier League a été mon championnat, c'est là où j'ai joué mon meilleur football, mes meilleures années, où les gens me respectent tellement, a-t-il déclaré. Je me sens vraiment aimé en Angleterre et, à l'avenir, j'aimerais [y être entraîneur], pourquoi pas ? »

La suite après cette publicité

Cependant, ceci ne reste qu'une idée en tête et l'Espagnol en a bien conscience. « J'adorerais [être un entraîneur de Premier League], à 100 %. Si je peux envisager un objectif dans quelques années, alors c'est sûr, c'est dans ma tête. (…) Mais, chaque chose en son temps, il faut faire un pas après l'autre. Je suis ici pour bien faire avec Côme. C'est un beau projet et voyons où nous allons à partir de là. »