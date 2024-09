Liga : Hansi Flick élu coach du mois d’août

L’aventure d’Hansi Flick en terres catalanes a particulièrement bien démarré. Malgré un été compliqué marqué par les problèmes du Barça avec le fair-play financier de la Liga, l’Allemand a déjà marqué l’équipe de son empreinte. Quatre victoires en autant de journées de Liga, avec 13 buts inscrits soit une moyenne supérieur aux 3 buts par match.

Il faut dire qu’il peut s’appuyer sur des joueurs en forme, comme Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha, en plus du nouvel arrivant Dani Olmo, déjà décisif. Sans trop de surprises, l’ancien de la sélection allemande et du Bayern Munich a été élu entraîneur du mois d’août en Liga. Une première distinction qui risque de ne pas être la dernière…