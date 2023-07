Juventus : Gianluca Ferrero réagit à la sanction de l’UEFA

Déjà sanctionné en championnat la saison passée pour des transferts douteux, la Juventus Turin a également été épinglée ce vendredi par l’UEFA. Et l’organisation européenne n’a pas fait dans la dentelle : la Vieille Dame a été exclue de la prochaine édition de Conférence League et devra également régler 20 millions d’euros d’amende pour non-respect du fair-play financier. Des sanctions qui ont logiquement provoqué un certain émoi auprès des supporters bianconeri.

Au sein de l’état-major turinois, l’émotion est également de mise mais on ne baisse pas les bras comme le laisse entendre le président de la Juve, Gianluca Ferrero : «Malgré cette décision douloureuse, nous pouvons maintenant affronter la nouvelle saison en regardant le terrain et non les terrains de sport. Maintenant, direction le Championnat et la Coupe d’Italie : nous ferons de notre mieux pour donner à nos fans la plus grande satisfaction possible dans ces compétitions.» Massimiliano Allegri et son escouade devront désormais se montrer au niveau en Serie A.

