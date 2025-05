Gian Piero Gasperini en pole position à la Juventus !

L’Italie et la Serie A nous réservent décidément bien des surprises. La valse des entraîneurs se poursuit et avec elle son lot de rebondissements. Annoncé vers un retour à la Juventus, Antonio Conte devrait finalement rester du côté de Naples, qui lui promet un énorme budget mercato. Il faut dire que la quête du 4e scudetto de l’histoire des Partenopei donne des ailes pour bien figurer en Ligue des Champions. Ce retournement de situation a tout de même des conséquences, encore insoupçonnées pour la plupart des suiveurs.

La première concerne Massimiliano Allegri. Proche du Napoli pour prendre la suite de Conte, le technicien a finalement pris la direction de l’AC Milan où il avait déjà officié entre 2010 et 2014. Il a signé un contrat de deux ans (+ une année en option), c’est officiel depuis ce vendredi matin. Voilà déjà un premier cas de réglé mais il en reste encore d’autres. Un banc s’est d’ailleurs libéré ces dernières heures. C’est celui de la Fiorentina avec le départ surprise de Raffaele Palladino, alors qu’il avait prolongé pour une saison de plus (2027) il y a seulement trois semaines.

L’option Gasperini arrive en force

La Roma voudra peut-être l’attirer… C’est la dernière nouvelle en date. La Louve semblait bien partie pour faire venir Gian Piero Gasperini à la rentrée prochaine. Le coach de 67 ans a même été aperçu hier en train de déjeuner avec les représentants sportifs romains, Claudio Ranieri et Florent Ghisolfi, dans un restaurant de Florence. Même s’il lui reste un an de contrat à l’Atalanta, il a déjà fait part de son désir de s’en aller. Quelque chose s’est cassé depuis l’affaire du pénalty manqué d’Ademola Lookman en Ligue des Champions.

Mais à en croire les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Gasperini ne prend pas la direction de Rome mais de Turin. «Il est désormais en pole position pour le banc de la Juventus», écrit le journal au papier rose. Longtemps entraîneur chez les jeunes juventini (1994-2003), il rêve de diriger l’équipe première et aurait les faveurs de la nouvelle direction incarnée par Damien Comolli (sa venue n’a pas encore été officialisée) et Giorgio Chiellini. La décision de Conte de rester à Naples a augmenté la cote de Tudor, mais encore plus celle de Gasperini.

Tudor a les faveurs de Giuntoli… qui va se faire virer

La Juventus y voit un autre atout à sa venue, celui de relancer Teun Koopmeiners. Plus grosse recrue du club l’été dernier (60 M€), le milieu de terrain est en perdition depuis qu’il a posé ses valises dans le Piémont. Le dossier de l’entraîneur n’est pas encore bouclé cependant. Igor Tudor sera bien sur le banc durant la Coupe du Monde des Clubs mais son principal soutien au club, le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, est sur le point d’être viré. Une dernière mise au point est prévue ce lundi afin de tout mettre au clair. La Serie A nous réserve bien des surprises.