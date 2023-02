Coupe de France : l’OL domine Grenoble et passe en demi-finale

Mal en point en championnat, l’OL n’a quasiment plus que la Coupe de France pour sauver sa saison. Le tirage au sort de ce quart de finale lui a même offert une porte grande ouverte pour le tour suivant avec la réception de Grenoble au Groupama Stadium. Une formalité sur le papier se disait-on mais le 7e de Ligue 2 était capable de jouer les trouble-fêtes. Laurent Blanc ne s’y trompait pas d’ailleurs en alignant la meilleure possible du moment au coup d’envoi. Lukeba faisait équipe avec Lovren en charnière, protégé par un duo Caqueret-Lepenant dans l’entre jeu, alors que Barcola, Cherki et Jeffinho, pour sa première titularisation, évoluaient en soutien de Sarr, seul en pointe.

Le début de la rencontre faisait entrevoir quelques promesses intéressantes de la part des Gones. Dynamique, mobile et entreprenant, le collectif lyonnais montrait des signes positifs de vouloir faire le jeu, même si c’est bien Grenoble qui s’offrait la première occasion. Lopes contenait la tentative de Phaëton (5e), et Cherki répondait rapidement (10e). Ce dernier prenait le jeu à son compte et participait à un côté gauche en réussite. Le meneur décalait Taglifico, qui remisait vers Jeffinho, dont la première frappe n’attrapait pas le cadre (21e). La prochaine fut la bonne avec cette fois le Brésilien à la baguette pour le centre de l’Argentin, qui trouvait la tête victorieuse de Barcola (1-0, 24e).

Une qualification en demi-finale et des nouveaux blessés

Dans la foulée, Lopes devait à nouveau s’employer pour empêcher Meïssa Ba d’égaliser (25e). Malgré ce léger accroc, l’OL poursuivait sa domination et manquait de très peu le but du break. Cherki et Jeffinho échangeaient encore pour la tête de Barcola repoussée par Salles (28e), lequel remportait son duel devant Amin Sarr, parfaitement servi dans le dos de la défense (29e). Le gardien grenoblois finissait tout de même par s’incliner. Toujours côté gauche, Taglifico trouvait Jeffinho qui terminait d’un plat du pied pour son premier but avec son nouveau club (2-0, 37e). L’OL manquait même de tuer la rencontre mais Sarr (41e) et Jeffinho (45e) rataient leurs opportunités.

Jusque là, la soirée semblait parfaite mais au retour des vestiaires Jeffinho (sans doute à cause de sa célébration, 46e) et Barcola (54e) sortaient sur blessure. Salles cédait lui aussi sa place à l’habituel titulaire Maubleu après sur Dembélé ait marché sur son genou sur cette occasion gachée (60e). Grenoble profitait de ce moment de flottement pour s’offrir un temps fort, obligeant Lopes à sortir le grand jeu face à Sanyang, suppléé ensuite par Lukeba (73e). Une échéance simplement retardée puisque sur l’action suivante, Sbaï profitait de ce ballon en retrait contré par Caqueret pour relancer les Isérois (2-1, 74e). Maubleu entretenait cet espoir face à Dembélé (76e) et Sarr (84e) mais ça ne suffisait pas. L’OL résistait et l’emportait pour se hisser en demi-finale de la Coupe de France.