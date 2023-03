Uruguay : la fédération va devoir payer une amende… pour le forfait de Darwin Núñez

La suite après cette publicité

Touché à la cheville lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool mercredi (1-0, 6-2 score cumulé), Darwin Núñez a été contraint de déclarer forfait pour la tournée asiatique de l’Uruguay. Un forfait qui, au-delà de l’aspect sportif, va coûter "cher" à l’Albiceleste sur le plan financier.

En effet, le journal uruguayen El Observador rapporte que la fédération avait signé un contrat avec l’organisateur de cette tournée, promettant d’amener au moins 15 mondialistes pour ces deux rencontres face au Japon (le 24 mars), puis la Corée du Sud (le 27 mars), en échange d’un chèque de 1,5 M€. Petit hic : Marcelo Broli, le sélectionneur intérimaire, a dû faire face à une cascade de blessures et n’en compte plus que 14 à la suite du forfait du joueur de Liverpool. Ainsi, l’AUF (fédération uruguayenne de football) devra payer un peu plus de 20 000€ de dédommagement du non-respect de cette clause.

