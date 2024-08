PSG : Manchester United lâche l’affaire pour Manuel Ugarte

Recruté à l’été 2023 contre un chèque de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte, qui a récemment disputé la Copa América avec la Celeste était l’un des grands noms annoncés sur le départ de la capitale française. Parmi les intéressés, Manchester United s’était rapidement manifesté et était tombé d’accord avec le milieu de terrain uruguayen (22 sélections) sur les termes d’un contrat. Et selon nos informations, l’ex-joueur du Sporting a bel et bien accepté de poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford.

Auteur de trois passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison passée, le milieu de 23 ans était donc sur le point de quitter le PSG, lui qui était pourtant sous contrat jusqu’en 2028. Cependant, le transfert de l’Uruguayen vers Old Trafford est en train de passer à la trappe. D’après The Athletic, Manchester United a maintenant décidé d’abandonner la piste Manuel Ugarte et préfère se tourner vers d’autres candidats, dans sa quête d’un nouveau milieu de terrain.

Ugarte trop cher pour Manchester United

En effet, Manchester United n’a pas l’intention de payer les 60 millions d’euros demandés par le Paris Saint-Germain pour parvenir à un accord. Les discussions entre la Premier League et les homologues de la Ligue 1 se sont refroidies puisque les Red Devils n’ont pas l’intention d’attendre jusqu’à la fin du mercato pour enrôler un nouveau renfort dans l’entrejeu. Le média américain précise que MU était prêt à écouter les demandes du PSG, mais aucun progrès n’a été fait du côté parisien.

Un véritable coup dur pour Manuel Ugarte, désireux de regagner du temps de jeu dans un nouveau club. Ne correspondant pas forcément aux attentes de Luis Enrique à ce poste, Ugarte espérait s’exiler en Premier League pour tenter de s’imposer. Avec le PSG, l’Uruguayen avait d’abord rayonné avant de progressivement disparaitre des radars, notamment lors des gros rendez-vous européens, où il n’a pas été titularisé dans les six matches à élimination directe du PSG.