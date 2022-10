Zenit : Malcom est plus fort que jamais !

La suite après cette publicité

Son transfert avait de quoi surprendre à l'été 2019. Après une première saison intéressante au FC Barcelone (24 matches, 4 buts et 2 offrandes) où son faible temps de jeu avait été compensé par de belles performances, Malcom quittait la Catalogne après un an au club pour le Zenit Saint-Petersbourg. Un départ en Russie catalogué comme un exil par le grand public pour l'ailier de 22 ans au potentiel et au talent certain. Perturbé lors de sa première saison assez rapidement par une blessure à la hanche avant de finir correctement une saison marquée par une pandémie de Covid-19, Malcom nous expliquait les raisons de ce choix d'aller en Russie en mars 2020 : «tous les joueurs de foot ont besoin de jouer et ce n'est pas différent avec moi. J'avais envie de jouer, d'avoir plus de minutes de jeu. Le choix était facile, car le Zenit joue tous les ans la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et cela ne me ferme pas la porte d'un retour en Europe dans deux ou trois saisons.» Deux saisons pleines plus tard, il est toujours en Russie et a même prolongé son contrat jusqu'en juin 2027.

Un choix assez surprenant pour un joueur arrivé en Russie avec l'idée de rebondir pour viser une grosse écurie européenne par la suite. Surtout que le contexte actuelle ne le sert pas vraiment. En guerre avec l'Ukraine, la Russie a sanctionné les clubs russes - dont le Zenit - de toute participation en Coupe d'Europe. Champion la saison dernière avec le Zenit, Malcom n'a donc pas pu jouer en Ligue des Champions cette saison. Il aurait même pu profiter des règles de la FIFA lui permettant de mettre "en pause" son contrat afin de rejoindre un club ambitieux qui dispute les compétitions européennes mais a finalement opté pour une prolongation jusqu'en 2027 comme son compatriote Claudinho. «Je suis très heureux que nous ayons gagné aujourd'hui et que nous ayons signé de nouveaux accords avec Zenith ! Je tiens à remercier le club pour l'attitude chaleureuse, le respect et notre travail commun. Maintenant, nous devons continuer dans le même esprit et avec la même persévérance pour gagner encore plus de trophées» expliquait-il au moment de sa prolongation.

Malcom sur une saison XXL

Au Zenit, Malcom a rempli son armoire à trophée avec trois championnats de Russie (2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022), trois Supercoupes (2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023) et la Coupe de Russie 2020. Un palmarès solide auxquels s'ajoutent des statistiques solides (25 buts et 22 offrandes en 90 matches) ainsi que des performances probantes. Devenu réellement le leader de son équipe en seconde partie de saison dernière, Malcom a confirmé sur ce début de saison en démarrant la saison en boulet de canon. Leader du championnat avec 7 points d'avance sur le Spartak Moscou après 13 journées, le Zenit s'appuie sur une défense de fer (seulement 5 buts encaissés) et une attaque de feu (36 buts inscrits). Déjà auteur de 9 réalisations et 7 offrandes en 13 rencontres, le gaucher est impliqué sur quasiment la moitié des buts de son équipe et atteint la maturité dans son jeu à désormais 25 ans. Les observateurs sont unanimes à l'image du vainqueur de la Coupe UEFA comme coach du CSKA Moscou Valeri Gazzaev : «je suis d'accord que Malcolm et Promes sont les meilleurs joueurs du championnat en ce moment. Ce sont les leaders absolus de leurs clubs. Malcolm et Promes montrent le résultat qu'on attend d'eux. Ils sont assez constants à chaque match. Ils marquent, ils donnent des passes décisives. Et en général, le trio de Brésiliens au Zenit (Malcom, Claudinho et Wendel ndlr) est impressionnant.»

Intéressant l'été dernier plusieurs équipes de Premier League (Arsenal, West Ham et Newcastle) comme évoqué dans la presse russe, Malcom ne semble pas parti pour quitter l'Est de l'Europe et la possibilité qu'il obtienne un passeport russe afin d'aider le club à recruter d'autres joueurs étrangers (et contourner les limitations ndlr) provoque des débats sur la scène locale. Convoqué en 2018 avec le Brésil, Malcom attend toujours sa première cape et la forte concurrence ajoutée à une exposition de moins en moins importante avec l'exclusion des clubs russes des compétitions européennes n'aident pas. Pour autant, celui qui va bientôt être papa ne fait pas d'une participation européenne une fin en soi. «Ça ne me dérange pas du tout. Je suis un joueur du Zenit , j'ai un contrat avec ce club. Je veux être utile. Si nous jouons en Ligue des champions, c'est cool. Sinon, je serai avec l'équipe où elle jouera et j'essayerais de l'aider» a-t-il avoué au média russe Sports. Bien dans ses baskets en Russie et performant, Malcom est en train de doucement marquer l'histoire du Zenit mais si son niveau est au plus haut, la possibilité de le voir revenir dans l'un des cinq plus gros championnats européens est en train de se réduire tout doucement ...