Coupe d’Asie 2023 : l’Ouzbékistan rejoint le Qatar en quart de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie se poursuivent et ce mardi, l’Ouzbékistan et la Thaïlande croisaient le fer pour la qualification. Lors d’une bonne première période animée, c’est finalement Aziz Turg’unboyev qui a débloqué la situation pour les Loups Blancs (37e). Au retour des vestiaires, les Thaïlandais n’avaient pas dit leur dernier mot et sur une magnifique action collective Supachok Sarachat a égalisé (58e).

Mais alors qu’on pensait que ce match allait se fermer, le milieu offensif du CSKA Moscou, Abbosbek Fayzullayev est allé chercher l’avantage sur une belle inspiration (65e). La Thaïlande a ensuite poussé sans parvenir à égaliser. Avec cette victoire 2-1, l’Ouzbékistan rejoint le Qatar en quart de finale.