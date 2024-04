HAC : les mots forts de Mathieu Bodmer sur l’évolution du PSG

Présent au micro de RMC Sport, Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, s’est longuement exprimé sur la saison du PSG alors que son équipe a ramené un point du Parc des Princes à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 (3-3). Ancien milieu de terrain du club de la capitale, le dirigeant havrais a notamment souligné le travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée dans la Ville Lumière. «La saison du PSG est presque une réussite totale. Il manque encore le titre de champion, la Coupe de France à aller chercher, puis ensuite il y a cette demi-finale de la Ligue des Champions. Elle sera réussie, pour moi, si l’équipe se qualifie pour la finale et extraordinaire si elle remporte tous les trophées».

Et d’ajouter : «je pense que Luis Enrique a accompli quelque chose de grand cette année. Il a ramené un effectif beaucoup plus étoffé que lors des autres saisons. On a vu Kylian Mbappé parfois être sur le banc. L’équipe est restée très performante même en son absence, ou lorsqu’Ousmane Dembélé ou Marquinhos n’étaient pas disponibles, ce qui était plus compliqué par le passé. Aujourd’hui, je trouve qu’il y a une âme, un esprit d’équipe qui se dégage de cette équipe, et c’est là la première victoire de Luis Enrique». L’intéressé appréciera forcément…