OM - Lens : les compositions probables

L’Olympique de Marseille est désespérément à la recherche d’un nouveau souffle. Avant son grand rendez-vous européen prévu jeudi prochain contre l’Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa, l’OM doit avant tout retrouver des couleurs en Ligue 1. En concédant le match nul à l’Allianz Riviera de Nice en milieu de semaine (2-2), le club phocéen a certes évité la défaite à dix contre onze, mais a prolongé sa série de cinq matchs consécutifs sans victoire (2 nuls, 3 défaites). Huitièmes avant le coup d’envoi de cette 31e journée de Ligue 1 et relégués à 5 points des places européennes à quatre journées du terme de la saison, les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur s’ils souhaitent accrocher l’Europe l’an prochain via la Ligue 1.

Il en va de même pour le RC Lens qui a la différence de son homologue phocéen s’est extirpé du piège tendu par la lanterne rouge. Si la performance globale des Sang et Or laissait à désirer contre Clermont, les hommes de Franck Haise ont néanmoins assuré l’essentiel à Bollaert-Delelis (1-0) pour reprendre leur marche en avant en championnat. Si le club nordiste a semble-t-il tiré un trait sur ses chances de se qualifier pour la 2e fois consécutive pour la Ligue des Champions, il peut néanmoins prendre ses distances avec son adversaire du jour en cas de succès à l’Orange Vélodrome (ce dimanche 21h) et ainsi conforter sa place dans le top 6.

La dernière chance pour Jean-Louis Gasset et l’OM ?

Pour ce choc de la 31e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset doit une nouvelle fois composer avec un groupe restreint. Dans l’obligation de faire sans Faris Moumbagna, dont la suspension pour son carton rouge à Nice a été confirmée par la commission de discipline, le coach olympien devra se passer des services de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Quentin Merlin et Bamo Méïté, laissés à l’infirmerie. Dès lors, l’ex-sélectionneur de la Côte d’Ivoire devrait opter pour un 5-3-2. Devant Pau Lopez, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia et enfin Luis Henrique auront la charge de repousser les assauts lensois. Un cran plus haut, Jordan Veretout, Pape Gueye et Amine Harit devraient animer le milieu de terrain. Enfin, Jean-Louis Gasset envisagerait d’associer Iliman Ndiaye à Pierre-Emerick Aubameyang aux avant-postes.

Côté lensois, Franck Haise sera cependant privé d’Abdul Samed et Jimmy Cabot, blessés ainsi que d’un de ses piliers en défense à savoir Jonathan Gradit, suspendu. Mais comme à l’accoutumée, le natif de Mont-Saint-Aignan devra miser sur son traditionnel 3-4-2-1 avec l’indéboulonnable Brice Samba dans les cages lensoises suivi d’une défense à trois composée, de gauche à droite, de Ruben Aguilar, Kévin Danso et Facundo Medina. Dans l’entrejeu, Neil El Aynaoui et Nampalys Mendy devront occuper l’axe, épaulés sur les ailes par Przemysław Frankowski et Deiver Machado. Malgré ses difficultés du moment à se montrer décisif, Elye Wahi est pressenti pour occuper le front de l’attaque lensoise, soutenu par le tandem Florian Sotoca-David Pereira Da Costa.

