Hervé Renard confirme qu’il quittera les Bleues après les JO

Présent en conférence de presse à un peu plus d’un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août), Hervé Renard a confirmé face aux journalistes qu’il quittera les Bleues après les JO. «Ce sera le dernier, c’est la dernière ligne droite et quand on est dans une compétition internationale parfois, ça s’arrête très vite, quelle que soit la date», a tout d’abord lancé le technicien français de 55 ans avant d’avouer vouloir terminer de la meilleure manière possible.

«Une fois le dernier match accompli, parfois il y a de grande joie mais tout le monde part un peu chacun de son côté. J’ai l’habitude, ce sera ma 11e compétition internationale. Ce ne sera pas sans un brin d’émotion. La fierté d’avoir porté cet uniforme de l’équipe de France et terminer sur une très bonne note. Il reste une marche à gravir mais je suis sûr que l’équipe de France décrochera un titre à court à moyen terme. En espérant que ce soit le plus rapidement possible». Voilà qui est dit.