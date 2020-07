LdC: Valère Germain affiche les ambitions de l'OM

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Une nouvelle qui ravit forcément les fans du club olympien mais également le staff et les joueurs, à l'image de Valère Germain. Invité sur RMC Sport ce lundi, l'attaquant sous contrat jusqu'en 2021 à Marseille a évoqué la prochaine édition de la C1. Si cela dépendra bien sûr du tirage au sort, il n'a pas caché que son club avait de l'ambition et espérait bien figurer durant en Champions League.

«On verra le tirage, dans quel groupe on tombe. C’est sûr que si on tombe contre le Bayern ou le Barça, on essaiera de faire bonne figure en réalisant des bons matches, notamment au Vélodrome. Si on tombe sur des groupes plus équilibrés, on aura peut-être plus de chances de se qualifier. Mais on la jouera à fond. On s’est démené pour se qualifier. Comptez sur nous pour la jouer à fond (...) Vous savez qu’au stade, nous avons été capables de réaliser des très bons matchs depuis trois ans. Quand on sait qu’il y a une belle ambiance au Vélodrome pour les soirées européennes, je pense qu’on est capable de rivaliser avec un bon nombre d’équipes européennes. Ce sera à nous de jouer à fond avec le public. On espère que les conditions nous permettront d’avoir un stade plein. Cela risque de donner pas mal de frissons aux joueurs.»