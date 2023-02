Une collaboration Puma-Koché pour le maillot fourth de l’AC Milan

C’est un secret de Polichinelle : Milan est non seulement le chef-lieu de la Lombardie, région du nord-ouest de l’Italie, mais représente également la capitale italienne de la mode. Ce statut s’applique notamment à l’un des deux grands de la ville, l’AC Milan, qui apprécie s’associer à d’autres marques de mode.

Après la saison passée et sa collaboration avec NEMEN, l’équipementier allemand s’est associé cette année avec l’enseigne parisienne Koché pour réaliser le maillot fourth de l’actuel troisième de Serie A. Dans sa campagne, la formation lombarde a décidé de choisir en égéries ses trois Français : Pierre Kalulu, Olivier Giroud et Théo Hernandez.

Une tunique excentrique

Pour cette quatrième tunique des Rossoneri, les deux marques ont décidé de garder les couleurs traditionnelles de l’ACM qui rappellent l’une des œuvres marquantes de Stendhal : le rouge et le noir. Néanmoins, elles ne sont pas en bandes classiques, mais elles paraissent comme pixellisées. Ces dernières sont accompagnés des logos Puma et Koché, de l’emblème du club ainsi que du sponsor, tous en doré.

«C’était un tel honneur pour moi de travailler sur ce maillot culte. Je suis une fan de football et l’AC Milan est l’un des clubs de football les plus emblématiques de tous les temps. Je suis très fière d’apporter la touche élégante de KOCHÉ aux joueurs du Milan AC sur le terrain. C’était un véritable plaisir de plonger dans l’ADN du Milan AC et de proposer ma vision moderne des rayures rouges et noires», a déclaré Christelle Kocher, fondatrice de la marque de la capitale française.

En plus de la tunique que porteront notamment Brahim Diaz, Sandro Tonali et Rafael Leão, PUMA et KOCHÉ ont également un maillot pour les gardiens de but, en les personnes de Mike Maignan et Ciprian Tătăruşanu en équipe première. En effet, ils pourront arborer un t-shirt tout en doré, tandis que les éléments à l’avant de la tunique seront cette fois en noir. Certains bandes, pixelisées comme elles le sont déjà sur la tunique des joueurs de champ, sont un peu plus foncés que le fond.