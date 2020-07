Juventus : Sarri analyse la défaite des siens

Battus hier soir sur la pelouse de San Siro (4-2) au terme d'un match aux multiples rebondissements par Milan, les hommes de Maurizio Sarri ont vécu une soirée assez étrange, difficile à expliquer selon l’entraîneur italien, lui qui a tenu à relativiser cette contre-performance. « Nous ne pensons pas au blackout total survenu après le pénalty, nous avons un autre match dans quelques jours, ce qui est arrivé arrive à d'autres équipes dans cette étrange période. Après 60 minutes de niveau mondial, nous avons disparu du terrain pendant 15 minutes. Cette défaite, nous n'y pensons pas trop, pour le moment cela ne servirait à rien.»

L’entraîneur turinois n’accable donc en aucun cas ses joueurs, estimant qu'ils « pratiquent un excellent football et possèdent beaucoup de qualités, choses sur lesquelles ils doivent s’appuyer. Expliquer une défaite n’est jamais simple, nous avons un match dans trois jours contre Bergame, il faut rester concentré.» Une défaite surprenante pour la Juventus, qui n'avait plus perdu face à l'AC Milan depuis six ans.