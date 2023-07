Al-Hilal lance une nouvelle offensive XXL pour Malcom

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite est en train de révolutionner la planète football. À coup de milliards, la Saudi Pro League est, en effet, en passe de devenir l’un des championnats les plus suivis par les observateurs du ballon rond. Dans la foulée de Cristiano Ronaldo, recruté par Al-Nassr, ou encore Karim Benzema et N’Golo Kanté, enrôlés par Al-Ittihad, Al-Hilal souhaite également participer à la fête. Dans cette optique, la formation saoudienne a d’ores et déjà recruté Ruben Neves, Kalidou Koulibaly et Sergej Minlikovic-Savic.

Un mercato XXL qui ne semble pas prêt de s’arrêter. Selon les dernières informations de L’Equipe et dans la continuité de ce que nous vous révélions dernièrement, Al-Hilal souhaiterait désormais attirer Malcom (26 ans). Tout proche de s’engager au PSG l’hiver dernier, l’ailier droit du Zenit Saint-Pétersbourg devrait, en effet, rejoindre le Golfe. D’après le quotidien français, l’international brésilien (2 sélections), sous contrat avec la formation russe jusqu’en 2027, serait même d’ores et déjà d’accord autour d’un contrat de trois ans avec Al-Hilal.

Pour frapper un nouveau grand coup, les pensionnaires du championnat saoudien ont, de leur côté, envoyé une troisième offre au Zenit. Montant de l’opération ? 60 millions d’euros, bonus compris. Reste désormais à savoir si l’actuel co-leader du championnat russe cédera aux avances saoudiennes. Interrogé dernièrement au sujet de son avenir, le natif de São Paulo, auteur de 26 buts et 9 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, préférait éviter la question.

«On verra ce qui va se passer à l’avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zenit. Si les discussions continuent ? Je n’en sais rien. Mon futur, c’est le travail de mon agent. Moi, je me concentre uniquement sur le football. Une attaque Mbappé / Malcom ? C’est clair (que ce serait beau), mais d’abord, je dois penser à mes coéquipiers ici, car ce sont des cracks aussi». Convoité par le champion de France en titre ou encore Liverpool en Premier League, Malcom pourrait donc finalement rejoindre l’Arabie saoudite dans les prochaines heures…