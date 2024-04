Thierry Henry accuse le Barça d’avoir eu peur face au PSG

Présent sur le plateau de CBS hier soir, Thierry Henry a livré son analyse sur la rencontre opposant le FC Barcelone, son ancien club, au Paris Saint-Germain. Le sélectionneur des équipes de France U21 et 23 a avoué ne pas être d’accord avec Xavi, concernant l’expulsion d’Araujo qui a changé la donne. Ses propos sont relayés par AS.

«Si des erreurs sont commises, vous le payez immédiatement. C’est pourquoi il est si difficile de gagner cette compétition, vous ne pouvez pas commettre la moindre erreur. Barcelone méritait de rester à dix, le penalty était un penalty, mais cela ne veut pas dire qu’il faut encaisser des buts. Ils ont concédé des buts, pas parce qu’ils jouaient à dix, mais car ils ont commencé à paniquer (…) Il y a quelque chose qu’il n’ont pas oublié au PSG : garder la tête froide pour vaincre le Barça et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Contrairement à la belle performance collective des joueurs parisiens, les Blaugranas se sont effondrés mentalement à cause d’erreurs, de nombreuses erreurs. Et cela arrive quand on a peur.» L’avis de Titi est tranché !