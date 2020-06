OL : Memphis Depay de retour à l'entraînement

Ce lundi 8 juin ne marque pas que le début du mercato franco-français. Cette date correspond également au retour des joueurs de l'Olympique Lyonnais à l'entraînement, dans des conditions évidemment particulières, après plusieurs semaines d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Progrès annonce ce même jour que Memphis Depay (26 ans) et Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) seront de la partie et retrouveront eux aussi le chemin de l'entraînement aux côtés du reste de l'effectif de Rudi Garcia. Leur objectif est d'être prêts à disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG mais aussi le 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Turin face à la Juventus, qui se dérouleront au mois d'août. Le capitaine des Gones et l'ancien joueur d'Arsenal avaient tous deux été victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur le 15 décembre dernier face à Rennes.