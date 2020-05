Xavi évoque l'avenir de Messi et le retour de Neymar au Barça

Xavi est toujours écouté lorsqu'il s'agit de parler du FC Barcelone. Le mythique milieu de terrain, qui entraîne aujourd'hui Al-Sadd au Qatar, a été invité par Samuel Eto'o lors d'un live Instagram. Il a par exemple de nouveau confirmé l'existence d'une offre du Barça pour succéder à Quique Setien. Offre qu'il a refusée et qu'Eric Abidal, qui avait fait le voyage pour lui proposer le poste, continue de démentir.

Mais il a aussi évoqué l'avenir de Lionel Messi. « Messi a encore cinq ou sept très bonnes années à faire. Il prend grand soin de lui et disputera certainement la Coupe du monde au Qatar (en 2022) », a déclaré l'Espagnol. Il a aussi réclamé le retour de Neymar. « Il ne fait aucun doute qu'il fait partie des 3 ou 5 meilleurs mondiaux, il peut faire la différence. Espérons qu'il reviendra au Barça. Je viens du Barça et je veux le meilleur. J'ai partagé une équipe avec lui et il a un caractère positif, ce serait une signature extraordinaire pour faire la différence ». Un nouvel appel du pied lancé au Brésilien.