Getafe : Gareth Bale proposé !

Alors que son contrat expire en juin, Gareth Bale devrait avoir pas mal de prétendants. Pas plus tard que mardi, la presse anglaise dévoilait que le Gallois avait déjà une dizaine d'offres sur la table, dont une du club de sa ville natale le Cardiff FC, qui évolue en deuxième division anglaise. Et voilà qu'Angel Torres, le président de Getafe, a dévoilé une petite bombe.

« On a parlé à l'agent de Gareth Bale il y a 45 minutes seulement, il nous a été proposé. On va considérer ça et étudier cette possibilité », a expliqué le patron du club de la banlieue madrilène. Selon la COPE, il a aussi été proposé à l'Atlético. Il souhaite visiblement continuer de vivre du côté de la capitale espagnole...