Claude Puel ouvre grand la porte à un départ de Stéphane Ruffier !

La fin d’histoire entre Stéphane Ruffier et l’AS Saint-Etienne n’a jamais été aussi proche. Après une idylle de presque dix années, le portier emblématique des Verts pourrait quitter le club par la petite porte. Écarté depuis février dernier par son entraîneur Claude Puel (ce qui avait attiré à ce dernier les foudres du clan Ruffier), le gardien français a été informé qu’il resterait le second choix à l’entame de la saison prochaine. À un an de la fin de son contrat dans le Forez, la situation semble avoir pris une tournure décisive.

En effet, dans les colonnes du journal Le Progrès, Claude Puel a affirmé, ce mercredi, avoir eu «une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy (Moulin) démarrera la saison». Mais malgré ce point de non-retour, plusieurs médias affirment que Ruffier souhaiterait aller au bout de son contrat. Ce à quoi Puel répond : «Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite, toute possibilité qui se présentera.» Entre les lignes : la porte est grande ouverte.