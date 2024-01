Versailles : déjà des offres pour la révélation Kevin Nadje

À 22 ans, Kevin Nadje fait partie de ces joueurs qui ont mis plus de temps que les autres à éclore au plus haut niveau. Passé par Clairefontaine, le RC Lens et plus récemment Laval, ce milieu de terrain atypique d’1m90 pour 82 kg a débarqué l’été dernier du côté du FC Versailles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de National ne regrette pas du tout son choix. En six mois, ce milieu puissant aux faux airs de Khéphren Thuram, très à l’aise techniquement sublime l’entrejeu versaillais et s’est déjà montré décisif à trois reprises en 15 apparitions chez l’actuel 9e de National.

Une éclosion express qui n’a pas laissé de marbre les nombreux observateurs qui regardent régulièrement les matches du club des Yvelines cette saison impressionnés par les qualités, la détermination et la marge de progression de cet impressionnant droitier. Selon nos informations, des clubs de Serie A, Jupiler Pro League, Bundesliga mais aussi des clubs de Ligue 1 qui ne souhaitent pas voir partir ce joyau vers l’étranger ont pris des renseignements sur le Petit Prince de Versailles. Mieux, plusieurs clubs ont même déjà formulé une offre cet hiver. Suffisant pour le voir quitter son club en plein cours de saison ? Réponse d’ici le 31 janvier.