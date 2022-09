Le début de saison chaotique de Strasbourg !

La suite après cette publicité

Véritable surprise de la dernière saison de Ligue 1, Strasbourg avait obtenu une belle sixième place en produisant un football de qualité et une belle production offensive. Une première saison rêvée à la tête du club pour Julien Stéphan qui a parfaitement assuré la transition avec Thierry Laurey parti au Paris FC. «On a de l'ambition, mais l'ambition, on la matérialise par le jeu. Qu'on ne parle pas d'Europe. On a d'abord une première étape à aller chercher, c'est de valider le plus vite possible notre maintien. Allons étape par étape et restons focalisés sur le jeu», évoquait-il l'année dernière alors que le RCSA se rapprochait du podium. Finalement passé tout proche d'une qualification en Coupe d'Europe, Strasbourg a quand même proposé un exercice solide et on pensait que la saison 2022/2023 allait être placée sous le signe de la continuité. Finalement, le maintien évoqué la saison dernière risque d'être davantage d'actualité cette fois-ci.

Une attaque en berne

Bénéficiant d'une certaine stabilité lors du mercato estival avec comme principales pertes les pistons Anthony Caci et Frédéric Guilbert, Strasbourg a su aussi se renforcer. Recrutant définitivement Jean-Eudes Aholou et Lucas Perrin en provenance de Monaco et Marseille, les Alsaciens ont renforcé les rôles de pistons avec les prêts de Colin Dagba (PSG) et Ronaël Pierre-Gabriel (Mayence) ainsi que l'arrivée libre de Thomas Delaine (Metz). Conservant Alexander Djiku et Ludovic Ajorque qui auraient pu voir ailleurs cet été, Strasbourg a maintenu un groupe qualitatif qui a su montrer sur les dernières années qu'il pouvait faire de belles choses. Néanmoins, la dynamique semble grippée. Dix-huitième de Ligue 1 avec seulement 5 points en 8 matches soit 5 nuls et 3 défaites, Strasbourg n'a marqué que 6 buts et souffre surtout d'une animation offensive décevante.

Si Habib Diallo s'en sort avec 3 buts à son compteur et que Kevin Gameiro (1 but) montre un visage plutôt rassurant, c'est en revanche compliqué pour Ludovic Ajorque. Auteur d'un but également, le Réunionnais a du mal à retrouver ses sensations après un départ avorté du côté de la Bundesliga avec le VfB Stuttgart ainsi que le Hertha Berlin sur les rangs. Il sort d'une blessure qui lui a fait manquer le dernier match contre Montpellier. Devant digérer cet été tendu nerveusement, l'attaquant semble toutefois aller mieux sur les derniers matches et nul doute que son retour en forme sera important pour Strasbourg dans sa mission remontée au classement. Influents l'an dernier, les pistons ont aussi du mal à remplacer les partants. Ronaël Pierre-Gabriel manque de rythme, Colin Dagba n'a joué que 3 bouts de matches tandis que Karol Fila n'a tout simplement pas été convoqué pour le moment. Seul Thomas Delaine se distingue avec déjà une passe décisive et un apport intéressant, mais il a manqué les trois derniers matches sur blessure. Des absences qui coûtent cher à Strasbourg.

Julien Stéphan assume

Contre Montpellier ce samedi, ils étaient neuf à être forfaits. Une vraie hécatombe à laquelle Julien Stéphan ne veut pas tout attribuer. Malgré des prestations encourageantes contre Brest et Clermont lors des deux dernières journées, le coach de 42 ans prend ses responsabilités : «je ne suis pas là pour chercher des excuses, mais pour regarder ce qui se passe et surtout pour trouver des solutions. On avait réalisé des derniers matches intéressants. Là, l'entame a été plutôt bonne, mais sur la seconde mi-temps, on a eu beaucoup de déchet, même si on est revenus à l'énergie. On a bricolé sur certains postes et cela nous a fait mal. Mais j'en prends la responsabilité. C'est moi le responsable de cette équipe et c'est donc moi le responsable de la situation actuelle.» Outre cela, des lacunes dans la création se font ressentir dans une formation où la forme d'Adrien Thomasson fait office de curseur. Capable d'éclairs de génie comme sur l'égalisation contre Nice lors de la 2e journée (1-1), le milieu alterne le bon et le moins bon à l'instar de son équipe.

Déçu, mais pas abattu, Strasbourg va devoir vite rebondir sous peine de se retrouver à jouer le maintien tout au long de la saison. Le capitaine Dimitri Liénard a fait part de son envie de rebondir au plus vite après la trêve internationale : «il n'y a pas grand-chose qui tourne dans notre sens. C'est dur pour nos supporters, mais il n'y a personne qui triche. On ne va pas se laisser abattre, c'est un combat et ce n'est que par nous-mêmes qu'on pourra s'en sortir. On va essayer de faire plaisir à notre public contre Rennes avec une première victoire...» Défiant Rennes, Lille et Marseille, la surprise du début de saison Lorient ainsi que des candidats annoncés pour le maintien comme Angers, Toulouse et Ajaccio, Strasbourg devra faire le plein de points avant la Coupe du monde 2022 sous peine de vivre un début d'année 2023 de tous les dangers. Le lendemain de fête est difficile pour le RCSA, mais le potentiel des Alsaciens et le visage auquel ils nous ont habitués permettent de croire en un réveil. Strasbourg serait bien inspiré de vite réagir.