Coupe du Monde : Lionel Messi est au cœur d'une énorme polémique

Jour J. Ce mardi, l'Argentine débute sa Coupe du Monde au Qatar. Et un joueur sera particulièrement attendu : Lionel Messi. À 35 ans, la star de l'Albiceleste porte les espoirs de tout un peuple. Ce dont il est parfaitement conscient, comme il l'a expliqué hier en conférence de presse. ««Je me sens très bien physiquement. Je pense que je suis dans un grand moment, à la fois personnellement et physiquement. Je n'ai pas de problèmes. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur mon absence, mais c'était une précaution. Rien de plus. Ce n'est pas le meilleur moment de ma carrière, mais je suis content. Je veux toujours faire de mon mieux».

Puis, il a ajouté : «je veux profiter de ce moment. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention à tout, le plaisir est au-dessus de tout. Ce sera probablement ma dernière Coupe du monde, la dernière chance de réaliser ce que nous voulons tous». Concentrée sur son Mondial, La Pulga veut continuer à écrire son histoire, elle qui pourrait ne pas être là en 2026 lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En 2030, peu de chance également de voir l'Argentin à l'œuvre. Mais il pourrait tout de même avoir un rôle majeur à jouer dans huit ans.

Messi au centre d'une bataille

En effet, The Athletic révèle que le joueur du Paris Saint-Germain est au cœur d'un étonnant bras de fer entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Cela ne concerne pas la rencontre de ce mardi, mais plutôt la bataille pour l'attribution du Mondial 2030. Les deux nations ne sont pas encore officiellement positionnées alors que l'ouverture des candidatures a eu lieu en juin dernier et que les noms des pays hôtes (des candidatures communes vont être faites puisqu'il y aura 48 nations au Mondial) seront connus lors du 74e congrès de la FIFA en 2024.

Mais The Athletic explique que l'Argentine, qui compte s'associer au Chili, à l'Uruguay et au Paraguay, souhaite déposer sa candidature. Un projet de longue date et soutenu par Lionel Messi dès 2017. Alors au Barça, Luis Suarez, qui portait un maillot avec le numéro 20, et la Pulga, qui avait le numéro 30, s'étaient associés pour promouvoir cette possible candidature. Rien de bien surprenant jusque-là. Sauf que Messi est officiellement devenu ambassadeur de l'Arabie Saoudite depuis mai dernier. L'Argentin a signé un juteux contrat pour assurer la promotion du tourisme plutôt qu'une candidature en 2030.

Son accord avec l'Arabie Saoudite pose problème

Mais la publication britannique explique qu'en "recrutant" Lionel Messi, l'Arabie Saoudite avait en tête le Mondial organisé dans huit ans. Tout cela met donc le joueur dans une position délicate. "Messi, 2030, et un accord très inconfortable avec l'Arabie Saoudite", titre d'ailleurs The Athletic. Le média, qui a contacté l'entourage de Messi, explique que ses proches ont refusé de commenter sa possible prise de position pour le Mondial 2030 et son accord financier avec l'Arabie Saoudite. Un partenariat très lucratif pour le Parisien, qui fait d'ailleurs jaser.

Khalid Al-Jabri, dont le frère et la sœur sont toujours emprisonnés en Arabie Saoudite, a déclaré à The Athletic : «cela ne me dérange pas que des joueurs comme Messi jouent en Arabie dans le cadre d'une équipe, car je ne pense pas que les fans saoudiens devraient en être privés. Ce qui me pose problème, c'est Messi, l'individu qui devient un outil de promotion saoudien. Il s'est vendu au diable.» Loin de toutes ces polémiques, La Pulga va se concentrer sur le terrain et rien que le terrain. Il sera ensuite temps de choisir son camp.

