Argentine, CdM 2022 : les mots forts de Lionel Messi avant le début de la compétition

La suite après cette publicité

Alors qu'il ne s'est pas entraîné en début de semaine avec l'Albiceleste, Lionel Messi inquiétait avant l'entrée en lice de l'Argentine mardi, contre l'Arabie Saoudite (11h). Mais au cours d'une conférence de presse ce lundi, le capitaine de 35 ans a rassuré sur son état de forme et a eu des mots forts avant de débuter la compétition, qui sera «probablement» sa dernière Coupe du monde.

«Je me sens très bien physiquement. Je pense que je suis dans un grand moment, à la fois personnellement et physiquement. Je n'ai pas de problèmes. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur mon absence, mais c'était une précaution. Rien de plus. Ce n'est pas le meilleur moment de ma carrière, mais je suis content. Je veux toujours faire de mon mieux. Je veux profiter de ce moment. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention à tout, le plaisir est au-dessus de tout. Ce sera probablement ma dernière Coupe du monde, la dernière chance de réaliser ce que nous voulons tous».