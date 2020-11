FIFA Gate : Mediapro précise

Le 14 novembre, Mediapro publiait un communiqué pour revenir sur l'affaire du FIFA Gate et les conditions d'attribution des droits télévisés des éliminatoires de la zone CONCACAF pour les Mondiaux 2014, 2018 et 2022. Ce jeudi, le groupe sino-espagnol a fait parvenir un communiqué pour préciser sa première communication.

«Le communiqué de presse de cette semaine ne contient pas de nouvelles allégations ou admissions au-delà de celles identifiées dans le NPA de juillet 2018, qui ont toutes été rendues publiques à cette époque et ont été précédemment mentionnées dans plusieurs communications publiques faites par la société. Le communiqué de presse de cette semaine a été publié uniquement pour clarifier que la société reconnaît les faits énoncés dans le NPA 2018, à la lumière de certaines déclarations faites par le personnel de la société qui étaient incompatibles avec le NPA», est-il expliqué.

Le communiqué :

«Afin de fournir une clarté complète et totale en ce qui concerne son communiqué de presse du 14 novembre 2020, Imagina Media Audiovisual SAU ("Imagina" ou la "Société") souhaite préciser que tous les comportements et les faits qui y sont décrits ont été précédemment reconnus publiquement par la Société il y a plus de deux ans, en juillet 2018, lorsqu'elle a conclu un accord de non-exécution ("NPA") avec le Département de la Justice des États-Unis ("DOJ").

Le communiqué de presse de cette semaine a été publié uniquement pour clarifier que la société reconnaît les faits énoncés dans le NPA 2018, à la lumière de certaines déclarations faites par le personnel de la société qui étaient incompatibles avec le NPA.

Le DOJ n'a pas allégué - et la société ne l'a pas reconnu - que la société s'est engagée dans une quelconque conduite fautive supplémentaire. Après une enquête exhaustive qui s'est terminée en 2018, la société a accepté les faits énoncés dans le NPA et, dans le cadre du NPA, a également accepté une résolution financière. Pour être clair, toute allégation selon laquelle la société aurait payé une amende pour mettre fin à une enquête supplémentaire est totalement inexacte.»