Karim Benzema dynamite le Clasico !

Si le Real Madrid et le FC Barcelone ont fait match nul en Ligue des Champions cette semaine en revenant au bout du bout des arrêts de jeu respectivement face au Shakthar (1-1) et face à l'Inter Milan (3-3), les deux équipes ne sont clairement pas dans le même état d'esprit. Car dès que le relief monte, le Barça tousse... comme face au Bayern Munich et l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et là, c'est une montagne qui se dresse devant Xavi et les siens au stade Santiago Bernabeu. Une équipe du Real Madrid, fragilisée tout de même avec les forfaits d'Antonio Rudiger et de Thibaut Courtois, mais qui pourra compter sur son trio offensif de feu Rodrygo-Benzema-Vinicius.

La suite après cette publicité

S'il y a bien un moment pour vous décider à parier, c'est bien sur ce très attendu Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et voici une offre à ne pas rater sur l'un des paris les plus secure autour de ce choc galactique, d'autant le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu'à 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Parmi les différents paris proposés par FDJ pour ce Real-Barça, voici pour nous la cote* la plus intéressante et la moins risquée que nous avons sélectionnée pour vous afin de profiter de cette offre exceptionnelle :

Karim Benzema ouvre le score pour le Real Madrid (cote à 4,40)

Plutôt dans le creux de la vague depuis le début de saison, Karim Benzema attend forcément la rencontre face au FC Barcelone avec impatience. Il faut dire que KB9 aime beaucoup le club catalan et a déjà marqué à 11 reprises face au Barça ! À quelques heures de son probable sacre au trophée du Ballon d'Or, nul doute qu'il voudra se mettre en valeur face au club blaugrana. Et pourquoi pas d'entrée en ouvrant le score ? N'oublions pas qu'il tire les penaltys et que les défaillances de la défense barcelonaise, à commencer par Gerard Piqué, pourraient encore s'exposer au grand jour face à la vitesse d'un Vinicius ou d'un Rodrygo. Autant de raisons de croire à ce pari pas si fou qui peut vous rapporter 440 € !

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1 . (*cotes soumises à variations)