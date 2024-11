Sparta Prague - Brest : les compositions officielles

Suite de la 4e journée de la Ligue des Champions, Brest se déplace sur la pelouse du Sparta Prague. Invaincus dans cette compétition avec deux victoires et un match nul , les Brestois veulent poursuivre cette superbe série. En cas de victoire ce soir, la place dans le top 24 synonyme de 16e de finale serait presque assurée. En face, les Tchèques sont 24e et doivent absolument éviter un revers devant leurs supporters. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Eric Roy opte pour un 4-4-2. Bizot dans la cage, Lala et Haïdara sur les côtés de la défense et Chardonnet-Coulibaly dans l’axe. Au milieu, Fernandes et Doumbia sont présents et accompagnent Lees-Melou et Camara. Enfin en attaque on retrouve le duo Ajorque-Baldé. En face, le Sparta démarre en 3-4-3, une organisation assez classique, le trio Pesek-Olatunji-Rrahmani aura pour tâche de peser sur la défense bretonne.

Les compositions

Sparta Prague : Vindahl - Vitik, Panak ©, Cobbaut - Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes - Pesek, Olatunji, Rrahmani

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet ©, Coulibaly, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Fernandes, Doumbia - Baldé, Ajorque