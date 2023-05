CAN 2023 : la date du tirage au sort est connue

En plus d’avoir présenté le nouveau calendrier des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord (Mexique, Etats-Unis et Canada), le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a également dévoilé ce vendredi la date du tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue en janvier 2024. La cérémonie aura donc lieu le 12 octobre prochain, soit un peu plus d’un mois après la fin des qualifications de la compétition.

La suite après cette publicité

«Le Comité Exécutif a noté les progrès réalisés en Côte d’Ivoire dans les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Le Président Motsepe a exprimé sa gratitude au Président de la Côte d’Ivoire, S.E. Alassane Ouattara et au Premier Ministre M. Patrick Achi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 soit une totale réussite. Le Comité Exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le jeudi 12 octobre 2023», peut-on lire dans le communiqué de la CAF.

À lire

OM : la voiture de Dimitri Payet a été volée