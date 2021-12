Premier League : Liverpool chute à Leicester et laisse Manchester City s'envoler !

La 20e journée de Premier League offrait un duel entre Leicester (11e) et Liverpool (2e). À domicile, les Foxes voulaient se rapprocher des places européennes tandis que les Reds pouvaient revenir à trois points de Manchester City. Pour cela, Leicester optait pour un 4-4-2 losange avec Boubakary Soumaré, Hamza Choudury, Kiernan Dewsbury-Hall et James Maddison dans l'entrejeu derrière Kelechi Iheanacho et Jamie Vardy. De son côté, Liverpool s'organisait dans un 4-3-3 classique avec Jordan Henderson, Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain. En pointe, Diogo Jota était associé à Sadio Mané et Mohamed Salah. Cette rencontre débutait doucement avec une tentative de Boubakary Soumaré (6e) et la réponse de Sadio Mané (7e).

Liverpool montait néanmoins en puissance et Jordan Henderson se fendait d'une volée (9e) avant que Joël Matip manque sa tête (11e). L'équipe de Jürgen Klopp continuait de pousser et obtenait finalement un penalty quand Mohamed Salah trébuchait au contact avec Wilfred Ndidi dans la surface (14e). L'Égyptien frappait vers la gauche du but, mais Kasper Schmeichel poussait l'ancien de l'AS Roma à l'échec pour la première fois depuis 4 ans en Premier League avec sa parade. Mohamed Salah suivait, mais sa tête trouvait ensuite la barre transversale (16e). Une grosse occasion de manquée, mais qui laissait place à d'autres possibilités. D'une jolie frappe, Alex Oxlade-Chamberlain poussait de nouveau Kasper Schmeichel à la parade (23e).

Ademola Lookman délivre Leicester

Le portier danois était dans un grand soir et Diogo Jota, bien trouvé sur la droite de la surface par un centre de Sadio Mané, tombait contre le mur de Copenhague (28e). Liverpool continuait d'être dégoûté avec une parade de Kasper Schmeichel devant Mohamed Salah encore déterminant (32e). Dominé, Leicester essayait enfin de réagir avec Jamie Vardy, mais Joël Matip détournait son tir (35e), avant que Trent Alexander-Arnold se montre aussi déterminant en défense devant James Maddison (38e). Une première période dominée par Liverpool où Leicester aura bien tenu en grande partie grâce à son roc danois. Dans le second acte, le scénario reprenait sur les mêmes bases même si Jamie Vardy était proche de marquer sans l'intervention de Kostas Tsimikas (52e).

Dans la foulée, Sadio Mané bien trouvé en profondeur par Diogo Jota frappait trop fort et sa tentative filait juste au-dessus du but des Foxes (55e). Entré dans la foulée, Ademola Lookman (56e) donnait un tout autre sens à la rencontre. Sur l'un de ses premiers ballons, il se fendait d'une combinaison avec Kiernan Dewsbury-Hall et se jouait de Joël Matip. Fixant Virgil van Dijk, l'ailier anglais trompait finalement la vigilance d'Alisson Becker (1-0, 59e) jetant un coup de froid dans les rangs de Liverpool. Menés, les Reds essayaient de réagir, mais tombaient contre un bloc bien organisé. Roberto Firmino entrait même en jeu pour apporter une option supplémentaire en attaque (70e).

Approximatifs, les Reds n'arrivaient pas à sonner la révolte à l'image d'une reprise totalement ratée de Mohamed Salah (80e). Sur corner, Diogo Jota plaçait ensuite sa tête mais elle se dérobait sur la gauche (82e). Virgil van Dijk tentait la frappe croisée sur la gauche de la surface mais Kasper Schmeichel continuait son show (86e). Liverpool poussait enfin de façon continue en fin de match. Les cafouillages se multipliaient dans les derniers mètres mais Leicester tenait bon jusqu'au bout. Avec cette défaite 1-0, Liverpool manque le coche et reste deuxième à six points de Manchester City. Le match contre Chelsea dimanche sera capital pour les chances de titre des Reds en Premier League. De son côté, Leicester remonte à la 9e place et se relance.