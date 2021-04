LdC, PSG : Mauricio Pochettino et la menace Man City

Mauricio Pochettino et le Paris SG s'attendent à un nouveau rendez-vous très compliqué contre Manchester City, en demi-finale de Ligue des Champions. Le technicien argentin a souligné à plusieurs reprises en conférence de presse la qualité de l'effectif et du staff des Skyblues, emmenés par un certain Pep Guardiola.

«Oui, ce ne sera facile pour aucune équipe, ils ont des joueurs incroyables, difficiles à contrôler pendant 90 minutes. C'est pareil chez nous. Ce sera un match très compétitif. City fait une saison fantastique, ce sera évidemment compliqué, on va essayer de faire une bonne performance et de gagner, c’est notre objectif dans ce match. (...) On est relax, confiant en nos qualités, on sait qu’on va affronter une très bonne équipe, qui a travaillé dur pour être là aussi, composée de grands joueurs, avec grand staff, un grand entraîneur, une grosse structure, qui réalise un fantastique travail. On fait notre travail. Ce sera un défi complètement différent. (...) C'est l'une des meilleures équipes du monde, avec un des meilleurs coaches du monde, ce sera difficile. Plus difficile que contre le Bayern ? On verra. On ne sait pas. Il y a beaucoup de théories. Il faut jouer ces 180 minutes ou plus et être meilleur que l’adversaire. On sait qu’on devra se battre fort pour arriver à éliminer cette grosse équipe qu’est Manchester City», a-t-il lâché. On a hâte.