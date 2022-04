Man City : Gabriel Jesus reste flou sur son avenir

La suite après cette publicité

Auteur quadruplé lors de la large victoire de son équipe face à Watford samedi (5-1), l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus a évoqué son avenir après la rencontre. Le Brésilien de 25 ans, dont le contrat avec City expire en juin 2023, a refusé de confirmer qu’il serait toujours au sein de l’équipe de Pep Guardiola l’année prochaine, préférant se concentrer sur la fin de saison. Le buteur de la Seleçao est notamment pisté par Arsenal et le FC Barcelone.

« Ce n'est pas le moment d'y penser. C'est maintenant le meilleur moment de la saison. Je veux profiter, rester concentré sur mon équipe, avec mes coéquipiers, me battre pour la Premier League. Je l'ai gagné avec mes coéquipiers trois fois. Et je sais ce que ça fait et je veux avoir à nouveau ce sentiment. Et puis, bien sûr, nous avons aussi le match difficile de mardi contre le Real Madrid et c'est mon objectif », a expliqué Jesus. Cette saison l’attaquant mancunien a disputé 35 matches avec les Sky Blues, inscrit onze buts et délivré douze passes décisives.