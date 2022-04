Premier League : Manchester City et Gabriel Jesus étrillent Watford, Newcastle se balade à Norwich

En tête du classement de Premier League, Manchester City n'avait pas d'autres choix que de gagner face à un Watford, 19eme et qui lutte pour son maintien en première division. Les hommes de Pep Guardiola n'avaient qu'un petit point d'avance sur Liverpool et il fallait donc s'imposer pour ne pas perdre sa première place. Et l'enjeu était doublé à quelques jours d'une rencontre décisive face au Real Madrid en Ligue des champions. Pour ce match, Guardiola décidait tout de même d'aligner De Bruyne, Gabriel Jesus ou encore Sterling sur le front de l'attaque. Et après quelques minutes, les coéquipiers de Laporte ont prouvé qu'ils n'avaient pas encore la tête à la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Il fallait seulement trois minutes de jeu pour Gabriel Jesus ouvrir le score dans cette rencontre. Le premier but d'une belle après-midi pour le Brésilien qui inscrivait quelques minutes plus tard un doublé sur une merveille de passe de Kevin De Bruyne (23e). La réduction de l'écart de l'ancien Niçois Kamara ne changeait rien à la physionomie du match (28e) puisque Manchester City dominait toujours autant une équipe de Watford incapable de ressortir le ballon. Le milieu espagnol Rodri y allait aussi de son but en envoyait un missile dans la lucarne (38e). Au retour des vestiaires, Gabriel Jesus transformait un penalty (49e) avant d'inscrire un quadruplé sur un nouveau caviar de De Bruyne (5-1, 53e). Largement devant, City gérait la fin de match tranquillement et reste donc en tête de Premier League.

Newcastle se promène à Norwich

Dans l'autre rencontre du jour, Newcastle, en grande forme depuis quelques matchs, se déplaçait sur la pelouse de Norwich, lanterne rouge du Championnat. Et les coéquipiers du Français Allan Saint-Maximin n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour. Un doublé du Brésilien Joelinton (35e, 41e) permettait aux Magpies de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance avant que l'homme en forme Bruno Guimaraes ne trouve encore le chemin des filets (49e).

L'ancien de l'OL, déjà auteur d'un doublé dans la semaine, scellait donc la victoire de son équipe qui remonte enfin dans la première partie de tableau et qui peut donc enfin être assuré de ne pas descendre en fin de saison. Et dans la dernière rencontre de ce samedi après-midi, Leicester a été tenu en échec par Aston Villa au terme d'un match très peu animé (0-0). Les deix équipes restent dans le ventre mou du classement.

Les résultats de 16h