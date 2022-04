Arsenal a trouvé le successeur d'Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Une petite révolution se prépare à Arsenal. Actuellement cinquièmes de Premier League, juste avant la réception de Manchester United ce samedi (13h30) pour le choc de la 34ème journée du championnat anglais, les Gunners entendent bien atteindre leur objectif de top 4 afin d'enclencher pleinement le renouveau du club londonien sous la houlette de Mikel Arteta. Un tel scénario permettrait de faire d'une pierre deux coups.

Ramener la Ligue des champions et son hymne légendaire à l'Emirates Stadium permettrait de remplir à nouveau le cœur des supporters londoniens de bonheur, mais aussi de s'installer dans une position confortable et attrayante en vue du mercato estival 2022. Car le chantier offensif qui attend Mikel Arteta s'annonce conséquent. Alexandre Lacazette (30 ans) et Eddie Nketiah (22 ans), les deux seuls avant-centres de métier à Arsenal, arrivent tous deux en fin de contrat en juin prochain, et tout laisse pour le moment penser qu'ils s'envoleront vers d'autres cieux.

Gabriel Jesus ne dit pas non à Arsenal

Edu, le directeur technique, et l'entraîneur d'Arsenal vont donc devoir se creuser les méninges pour trouver la (les) perle(s) rare(s). The Athletic annonce en ce sens que les Gunners explorent la piste menant à Gabriel Jesus (25 ans). Les discussions entre le club du nord de Londres et les représentants de l'attaquant de Manchester City se tiendraient depuis plusieurs mois, et l'idée d'un déménagement dans la capitale anglaise ne déplairait pas à l'international brésilien (54 capes, 18 buts), toujours d'après le média britannique. Il faut dire que la situation de Gabriel Jesus n'est pas idéale à l'Etihad Stadium.

Il ne fait pas partie des titulaires indiscutables aux yeux de Pep Guardiola (16 titularisations en Premier League cette saison), qui ne voit plus en lui un buteur au sens propre du terme et le fait désormais évoluer sur un côté. Le natif de São Paulo, recruté par les Sky Blues à Palmeiras en 2016 pour 32 M€, est aujourd'hui évalué à 50 M€ par Transfermarkt. Gabriel Jesus, qui a inscrit 89 buts et délivré 45 passes décisives en 229 apparitions sous le maillot de City, connaît aussi bien Mikel Arteta du temps où il officiait en tant qu'adjoint chez les Cityzens, et Arsenal tiendrait la corde sur ce dossier. Reste maintenant à savoir sur qui les Gunners jetteront leur dévolu, les pistes Dominic Calvert-Lewin ou encore Alexander Isak restant toujours d'actualité.