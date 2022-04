Mercato : les annonces fortes d'Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette arrive à un tournant. A 30 ans, l'attaquant sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Après cinq années passées à Arsenal, un club où il a connu des hauts et des bas, le Français va devoir se poser et réfléchir à son avenir. Un sujet dont il a longuement parlé lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. Et l'international tricolore (3 buts, 16 sélections) n'exclut rien pour son futur. Il a tout d'abord évoqué les Gunners. Le Frenchy n'a pas fermé la porte à une prolongation au sein du club londonien.

«Il faut respecter le football, il faut respecter les partenaires aussi. J’apprécie être ici, j’apprécie les gars et pour moi c’est une manière de leur redonner le respect et l’affection qu’on a tous ensemble. Je veux laisser une belle image au club. Qu’on finisse en Ligue des Champions, là où on n’a pas été depuis près de cinq ans. Si déjà je le fais, la mission sera accomplie. Si c’est possible que je sois encore à Arsenal la saison prochaine ? Tout est possible, rien n’est fait, je n’ai pas fait un trait sur Arsenal. Donc tout est possible».

Lacazette ne dit pas non à Lyon mais...

Mais à l'heure actuelle, la tendance est plutôt à un départ pour l'avant-centre (6 buts, 8 assist), dont le nom a été associé au FC Barcelone et à l'Olympique Lyonnais. En ce qui concerne son club formateur, l'information est bien vraie comme l'a confirmé le principal intéressé. «En discussions avec l’OL ? Je suis en discussions avec beaucoup de clubs, je suis ouvert. Je n’ai jamais coupé le contact avec Lyon depuis que je suis parti. J’essaie de retourner au club une ou deux fois par an pour voir le staff médical, parce qu’on est vraiment proche. Donc, oui, maintenant que l’OL sait que je suis libre, ils sont venus aux informations». Mais les pensionnaires du Groupama Stadium auront fort à faire pour le convaincre de rentrer à la maison.

«J’ai envie de jouer l’Europe, ça fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des Champions, ça manque. Après, rien n’est impossible dans la vie. Mais ça sera un peu plus compliqué.» Les possibles retours d'autres ex-Gones, comme Corentin Tolisso ou Samuel Umtiti, peuvent-ils peser dans la balance ? «Ce serait bien mais ce n'est pas moi qui décide. C'est vrai que c'est un peu triste et dommage parce que nous sommes tous partis un peu au même moment, ça a peut-être été l'erreur du club. Je sais qu'il y a de la qualité qui arrive avec Lukeba, Caqueret, Cherki qui font du boulot ou Gusto. C'est super mais on va voir pour le futur». L'OL a donc encore des chances de rapatrier un Alexandre Lacazette dont l'avenir va se jouer dans les prochaines semaines.