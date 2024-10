Lille - Real Madrid : les compositions officielles

Match de gala ce soir à Lille ! Le LOSC reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions. Après une défaite 2-0 sur la pelouse du Sporting il y a deux semaines, les Dogues sont à la recherche d’un premier point, éviter la défaite face aux Madrilènes serait déjà un très bon résultat. En face, les Merengues ont remporté leur premier match 3-1 face à Stuttgart et n’ont toujours pas connu la défaite cette saison, ils sont évidemment favoris de cette partie. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour cette grande affiche, Bruno Genesio opte pour un très défensif 5-3-2. Une composition qui annonce une équipe prête à subir, Bakker et Tiago Santos sur les côtés de la défense et un axe à trois avec Gudmundsson, Alexsandro et Diakité. Dans l’entrejeu, on note la présence du jeune Bouaddi avec Cabella et André. Pour animer l’attaque, Zhegrova devra combiner avec David. Côté Madrilène, c’est un 4-4-2 losange mis en place par Carlo Ancelotti. Lunin profite de l’absence de Courtois pour prendre place dans le but, c’est du grand classique au niveau de la ligne défensive. Au milieu de terrain, Camavinga va jouer ses premières minutes de la saison, Tchouameni, Valverde sont à ses côtés avec Bellingham en pointe haute. Enfin en attaque, Endrick est titularisé en compagnie de Vinicius Junior.

Les compositions

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson, Bakker - Bouaddi, André ©, Cabella - Zhegrova, David

Real Madrid : Lunin - Carvajal ©, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Vinicius Junior, Endrick

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire du Real peut vous rapporter 130€.