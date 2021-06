Le Real Madrid prépare le départ de Sergio Ramos

La fin de l’histoire entre le Real Madrid et Sergio Ramos est de plus en plus proche. Après plus d’un an et demi de négociation pour une prolongation de contrat, le joueur n’a toujours pas trouvé un terrain d’entente avec le club et devrait donc quitter Madrid cet été. La direction madrilène, lassée par la lenteur des négociations, a décidé de retirer son offre de prolongation d’un an puisque le défenseur central de 35 ans ne voulait pas baisser son salaire.

Selon les informations de la ABC, Florentino Pérez veut parler à Sergio Ramos pour lui organiser les adieux qu'il mérite avant son départ. Le Real Madrid veut lui offrir un départ à la hauteur de ses seize ans de carrière, au cours desquels il a célébré vingt-deux titres. Le média espagnol précise que l'idée du Real Madrid est que Ramos pose avec ces 22 trophées pour annoncer son départ.