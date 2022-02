Antoine Kombouaré tape du poing sur la table pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Depuis son match face au Real Madrid mardi, Lionel Messi reçoit une sacrée pluie de critiques. Ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir en Argentine, à l'image du Kun Aguero, qui s'en est pris aux journalistes français, trop durs envers La Pulga selon lui. Et visiblement, Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, est plutôt d'accord avec lui.

« Vous parlez à un inconditionnel. Moi Messi, on ne touche pas ! Je vous donne mon avis hein ! Je ne critiquerai jamais Messi (…) J’adore le joueur, on ne le touche pas! Toutes les critiques envers Messi sont très dures. Il est né en 1987, 34-35 ans... ce n'est plus le Messi du Barça. Ça n'a jamais été quelqu'un qui court dans tous les sens (…) Il a son âge mais il est encore très bon. Ce n'est plus quelqu'un qui a le coup de rein, capable de marquer 50 buts par saison... mais c'est Messi, on ne touche pas à Messi ! On ne critique pas Messi !», a lancé l'ancien entraîneur parisien en conférence de presse. C'est plutôt clair.