L’Inter va lancer une seconde offensive pour Benjamin Pavard

À la recherche d’un défenseur polyvalent sur ce mercato d’été, l’Inter Milan a jeté son dévolu sur Benjamin Pavard. Dernièrement, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions a joint les actes à la parole en dégainant une première offre à hauteur de 25 M€ (plus 5 M€ de bonus) au Bayern Munich pour s’attacher les services du défenseur français, rejetée par la formation munichoise.

En effet, le club bavarois est certes ouvert à un départ de son joueur, mais pas à n’importe quel prix et réclame entre 30 et 40 M€. Selon L’Equipe, l’écurie transalpine n’a pas l’intention de baisser les bras dans ce dossier et est prête à faire des folies pour le champion du monde 2018. En outre, elle s’apprête à augmenter son offre pour parvenir à combler les exigences allemandes. Quant à l’ex-joueur de Stuttgart, ce dernier n’est pas contre l’idée de découvrir un nouveau championnat. Affaire à suivre…