FC Barcelone : le premier onze de Xavi pour le derby !

Tout Barcelone attend ce derby avec impatience ! D'un côté les Blaugrana, tous derrière Xavi, l'enfant de la maison, qui s'apprête à disputer son tout premier match dans le costume d'entraîneur du Barça. De l'autre les Pericos, installés en milieu de tableau (11e), qui veulent jouer un vilain tour à leur voisin, seulement 9e, à 11 points de Séville, le leader. Une équipe de l'Espanyol qui n'a plus battu le Barça en championnat depuis le 21 février 2009. Xavi doit s'en souvenir, il était titulaire ce jour-là au Camp Nou.

Pour sa première, Xavi est privé d'Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite et Sergio Agüero, dont la carrière semble compromise. Le nouvel entraîneur choisit d'aligner un 4-3-3, avec huit joueurs formés à la Masia. Ter Stegen démarre logiquement dans le but, protégé par Mingueza, Piqué, Garcia et Alba. Au milieu, Busquets est entouré par Frenkie de Jong et Nico. Devant, Gavi et le très jeune Ilias Akhomach, 17 ans, accompagnent Memphis Depay.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba - de Jong, Busquets, Nico - Akhomach, Memphis, Gavi

Espanyol : Diego López - Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, David López - Darder, Herrera, Embarba - Puado, RDT