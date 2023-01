PL : les déclarations étonnantes de Pep Guardiola après le revers face à United

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne : Pep Guardiola est un adepte des conférences de presse et maîtrise l’art de la punchline à la perfection. Et pourtant, le stratège espagnol trouve encore les ressources de nous surprendre à chaque fin de match. Preuve en est, sa nouvelle réaction après la défaite ce samedi lors du derby de Manchester (2-1). « Je ne me soucie pas de la Premier League et de la Carabao Cup », a lâché l’ancien coach du FC Barcelone.

« Nous ne pouvons pas gagner. Nous les avons beaucoup gagnées. Ce n’est pas un problème. Le problème, c’est que nous restons performants comme nous l’avons été. Nous nous concentrons toujours sur cela. Donc, nous sommes éliminés de la Carabao Cup. Cela n’a pas d’importance. » Des déclarations qui pourraient faire grincer des dents du côté de City.

