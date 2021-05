LdC : l'analyse à chaud de Casemiro

La suite après cette publicité

Le parcours du Real Madrid s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions cette saison. La Casa Blanca a subi la loi de Chelsea ce mercredi soir (2-0). Au sortir de la rencontre, en zone mixte, Casemiro (29 ans) a livré son analyse, entre lucidité et déception.

«Nous avons mieux joué durant les 25 premières minutes, on a eu deux occasions avec Karim. Après, il n’y a pas d’explication, ils ont été meilleurs, ils ont eu plus d’occasions et il n’y a pas d’excuses. Nous devons maintenant penser à la Liga, nous avons un match compliqué contre Séville, il ne faut pas se lamenter sur notre sort. Nous sommes tristes, parce que c’était un grand rendez-vous. Ils ont été meilleurs que nous. Le Real Madrid doit se concentrer sur le prochain match. Nous sommes tristes, on a des regrets parce que c’était un match important, pour atteindre une finale au terme d’une saison avec beaucoup de sacrifices, de blessures, de Covid, sans public. Nous avons essayé. Ils ont été meilleurs et il ne faut pas se chercher d’excuses», a confié le Brésilien.