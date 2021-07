Le FC Metz dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats, le FC Metz et son équipementier italien Kappa dévoilent les nouvelles tenues du club lors de la saison 2021-2022. Pour leur deuxième saison consécutive de collaboration, Kappa et le FC Metz proposent des maillots alliant l’ADN de la marque, élégance et technologie, mais aussi histoire et identité du club. Kevin N’Doram, Opa Nguette, Vincent Pajot et leurs coéquipiers profiteront de trois maillots dotés de la technologie Kombat Pro System et sa matière ultra résistante, élastique et respirante.

Le maillot domicile Le maillot extérieur Le maillot third

Ces nouveaux maillots s’articulent autour de la nouvelle identité visuelle du FC Metz dévoilée en mai dernier. Pour accompagner le traditionnel grenat sur le maillot domicile, on retrouve de l'orange, qui rappelle la flamme de la sidérurgie et l’acier qui ont forgé le caractère de la Lorraine notamment au travers de son bassin houiller.

Autre hommage au patrimoine industriel local, l’armure de métal sera mise en relief sur les trois maillots. La Croix de Lorraine tiendra une place importante sur les faces avant, frappée aux côtés de l’Omini, emblème historique de Kappa. MOSL, marque d’attractivité du territoire mosellan, s’affichera sur chacune des tenues en tant que sponsor majeur. Fidèle aux Grenats depuis plus d’une décennie, CAR AVENUE s’ajoutera à la tenue domicile. Avec ces trois déclinaisons, les Messins porteront haut les couleurs et l’histoire de leur club durant cette saison.

Le FC Metz inaugurera sa nouvelle tenue domicile dès ce samedi 31 juillet lors du match amical à Saint-Symphorien contre Montpellier.