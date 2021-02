Ligue Europa : en souffrance, le LOSC rend les armes face à l'Ajax, Benfica tient tête à Arsenal, Grenade s'offre Naples

Après un beau parcours en phase de poules, le LOSC se frottait à l'Ajax Amsterdam dans le cadre des seizièmes de finale de Ligue Europa. Un match aller qui se déroulait au stade Pierre-Mauroy. Pour cette affiche, Christophe Galtier devait se passer des services de Benjamin André et Xeka suspendus et de Burak Yilmaz blessé. Le technicien nordiste alignait un 4-4-2 avec le duo Yacizi-David en pointe. De son côté, Erik Ten Hag devait également composer avec nombreuses absences dont celles d'Onana (suspendu un an par l'UEFA) et de Sébastien Haller (pas qualifié suite à un oubli des dirigeants du club néerlandais). L'entraîneur néerlandais optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Neres en attaque.

Dans les premières minutes, les deux équipes se jaugeaient et restaient prudentes. Il fallait attendre la 12ème pour entrevoir une situation dangereuse avec Jonathan David bien lancé par Reinildo qui se faisait stopper de manière peu académique dans la surface par Alvarez. L'arbitre ne bronchait pas malgré un contact réel dans la surface de réparation. L'Ajax montrait le bout de son nez avant la demi-heure de jeu et Antony à deux reprises sollicitait Maignan (23e, 29e). Acculés devant leur but, les Dogues ne voyaient plus le ballon et Antony profitait d'un bon centre de Tadic pour titiller le portier du club français (37e).

Le LOSC malmené par l'Ajax

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Galtier éprouvaient toujours des difficultés à exister dans le jeu et l'Ajax manquait d'un rien l'ouverture du score. Sur une inspiration géniale de Tadic, Klaassen butait sur Maignan, Neves qui avait bien suivi voyait sa tentative heurter la transversale (67e). Contre toute attente, le LOSC ouvrait le score. Sur une passe mal ajustée de Tagliafico, Weah en profitait pour ajuster de près Stekelenburg (1-0, 72e). Malgré cette ouverture du score, le leader du championnat de France souffrait toujours autant. Douze minutes plus tard, suite à un centre de Tadic mal négocié par la défense nordiste, Tagliafico se jetait devant Renato Sanches. L'arbitre indiquait après consultation de la VAR le point de penalty (84e). Tadic ne tremblait pas et remettait les siens sur les bons rails (1-1, 87e). Dans la foulée, les Dogues rendaient les armes une nouvelle fois. Klaassen distillait un caviar pour Brobbey qui remportait son duel face à Maignan (1-2, 88e). Avec ce résultat, le LOSC compromettait sérieusement ses chances de qualification.

Dans les autres matchs de la soirée, les yeux étaient également rivés sur le choc entre Benfica et Arsenal. Pour cette rencontre délocalisée à Rome, la formation portugaise ouvrait le score sur penalty par Pizzi (1-0, 55e). Mais les Gunners ne rendaient pas les armes et égalisaient deux minutes plus tard par Saka (1-1, 57e). De son côté, Grenade prenait une belle option pour la qualification et l'emportait (2-0) face au Napoli grâce à Herrera (1-0, 19e) et Kenedy (2-0, 21e). L'autre club espagnol Villarreal s'exportait bien et effectuait la belle opération en disposant de Salzbourg (2-0). Alcacer avant la pause (0-1, 41e) puis Nino (71e) permettaient aux hommes d'Unai Emery de faire un grand pas vers la qualification. Enfin, Hoffenheim était tenu en échec par Molde (3-3), les Glasgow Rangers au finish tiraient leur on épingle du jeu face au Royal Antwerp (4-3).

Les résultats des matchs de 21 heures

LOSC 1-2 Ajax : Weah (72e) pour le LOSC ; Tadic (87e), Brobbey (88e) pour l'Ajax

Benfica 1-1 Arsenal : Pizzi (55e, sp) pour Benfica ; Saka (57e) pour Arsenal

Royal Antwerp 3-4 Glasgow Rangers : Avenatti (45e), Refaelov (45+8, sp), Hongla (66e) pour Antwerp ; Aribo (38e), Barisic (59e, sp, 90e, sp), Kent (83e) pour Glasgow

Maccabi Tel Aviv 0-2 Chakhtior Donetsk : Alan Patrick, Tete (90+2) pour le Chakhtior

RB Salzbourg 0-2 Villarreal : Alcacer (41e), Nino (71e) pour Villarreal

Grenade CF 2-0 Naples : Herrera (19e), Kenedy (21e) pour Grenade

Molde FK - Hoffenheim : Ellingsen (41e), Andersen (70e), Fofana (74e) pour Molde ; Dabbur (8e, 28e), Baumgartner (45+3) pour Hoffenheim

