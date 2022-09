Maccabi Haïfa-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Juventus (2-1) lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit confirmer en Israël sa bonne rentrée européenne. Face au Maccabi Haïfa, les hommes de Christophe Galtier seront les grandissimes favoris dans ce match face à l’adversaire considéré, a priori, comme le plus faible du groupe.

Pour cette rencontre, le coach parisien sera tout de même privé de trois hommes : Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Renato Sanches. Pour le reste, « Galette » devrait aligner un onze de départ assez classique. Gianluigi Donnarumma dans les cages avec, devant lui, Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira qui devrait donc compenser l’absence de Kimpembe.

Deux changements annoncés au PSG

Un cran au-dessus, le seul changement devrait être la titularisation de Nordi Mukiele à la place d’Achraf Hakimi dans le couloir droit. Nuno Mendes occupera le flanc gauche et le duo Marco Verratti-Vitinha sera au coeur du jeu. Enfin, le trident magique Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé sera une nouvelle fois aligné.

En face, le Maccabi Haïfa devrait être aligné en 4-3-3 avec Cohen dans les buts. Une défense à quatre composée de Batubinsika, Goldberg, Sundgren et Cornud. L’entrejeu israélien serait animé par le trio Haziza, Ravi et Mohamed. Enfin, les hommes de Bakhar tenteront de planter des banderilles avec Chery, Pierrot et Atzili.

