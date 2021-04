PSG : nouvelle banderole polémique d'un groupe de supporters

Décidément, le groupe de supporters du PSG Paname-ReBirth ne s’illustre pas de la bonne manière. Après avoir déployé une bannière polémique sur Shakira avant la rencontre entre le PSG et le Barça, le groupe a récidivé avec une nouvelle banderole très maladroite avant le match face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Des membres du groupe Paname-ReBirth ont dévoilé une banderole “PARIS EST MAGIQUE, ÉCRASEZ MUNICH” sur le site du Mont-Valérien. Pour rappel, c'est en ce lieu qu'a été érigé en 1960, sur les ordres du général De Gaulle, le Mémorial de la France Combattante, rendant hommage aux combattants de la seconde guerre mondiale. Après les vives réactions, le groupe avait tenu à supprimer son tweet et avait publié un communiqué. « En aucun cas ce lieu n’a été utilisé dans un but néfaste afin de blesser qui que ce soit. Nous avons utilisé ce symbole de la résistance parce que dans un premier temps, nous en sommes fiers. Il représente beaucoup à nos yeux et essayer de retourner ça pour nous descendre est bien triste. Mais cela ne nous étonne pas », ont-ils expliqué. Le communiqué a, lui aussi, été supprimé depuis.