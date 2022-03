Bordeaux : Rémi Oudin ne supporte pas les critiques sur Twitter

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour le journal Sud Ouest, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux Rémi Oudin a répondu aux nombreuses critiques qui le visaient sur les réseaux sociaux. « Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Enfin, Instagram, ça va, mais je reste à bonne distance de Twitter » raconte le Français de 25 ans au 124 matchs de Ligue 1.

Le Bordelais a ensuite expliqué pourquoi il évitait certains réseaux sociaux. « Sur Twitter, tout le monde parle, certains n’ont jamais joué au foot de leur vie mais sont meilleurs que toi derrière leur ordinateur. Bon, c’est leur droit et on doit l’accepter, sans trop y accorder d’attention, car ça peut déstabiliser. Le pire, c’est plutôt quand ma famille voit ça » détaille Oudin qui a disputé 23 matchs avec Bordeaux cette saison, inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.