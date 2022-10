Lorient - Reims : les compositions sont là

Ce samedi se poursuit la 11e journée de Ligue 1 avec un duel entre Lorient et Reims. A domicile, les Merlus s'établissent en 4-3-3 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Théo Le Bris, Julien Laporte, Montassar Talbi et Vincent Le Goff. Quentin Boisgard est positionné en tant que sentinelle auprès d'Enzo Le Fée et de Julien Ponceau. Les ailes sont occupées par Yoann Cathline et Dango Ouattara alors que Terem Moffi se présente dans l'axe.

De leur côté, les Champenois misent sur un 3-5-2 avec Yehvann Diouf comme dernier rempart derrière Andreaw Gravillon, Emmanuel Agbadou et Yunis Abdelhamid. Alexis Flips et Bradley Locko occupent les rôles de pistons alors que Marshall Munetsi, Azor Matusiwa et Dion Lopy se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Folarin Balogun et Arbër Zeneli sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Lorient : Mvogo - Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff - Le Fée, Boisgard, Ponceau - Cathline, Moffi, Ouattara

Reims : Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid - Flips, Munetsi, Matusiwa, Lopy, Locko - Balogun, Zeneli

