Roma, PSG : Tiago Pinto n’écarte pas un départ de Renato Sanches

Toujours un joueur du Paris Saint-Germain, Renato Sanches ne vit pas sa meilleure période avec l’AS Roma. Prêté depuis l’été dernier en Italie, le milieu de terrain portugais enchaîne les blessures et les méformes physiques. Comme nous vous l’indiquions il y a deux jours, la Louve souhaite casser le prêt du joueur, qui retournerait au PSG, sans doute dans le but de lui trouver une nouvelle porte de sortie. Et à l’approche du mercato hivernal, Tiago Pinto, le directeur sportif de l’AS Roma, a fait le point sur la situation du Champion d’Europe 2016.

«Il a toujours été mon protégé et le sera toujours, je ne me soucie pas de la fin de l’histoire. Quand il est arrivé, nous étions tous conscients des limites qu’il avait, je pense que nous avons fait du bon travail pour permettre à Renato d’être à son meilleur niveau, mais évidemment quand le marché s’ouvre et que les joueurs et les équipes ont des attentes différentes, tout doit être évalué. J’ai toujours essayé d’assumer la responsabilité de Renato Sanches du premier au dernier jour. Je suis là et j’ai l’habitude», a-t-il expliqué au micro de DAZN, après la défaite contre la Juventus ce samedi (0-1).